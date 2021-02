Gegen Hooligans und Chaoten – Warum in Bern bereits ein Vermummungsverbot gilt Ein Ja zur Burka-Initiative erhöhe auch die Sicherheit, sagt die SVP. Bern hat bereits ein Vermummungsverbot – es war die Antwort auf die wilden 1980er-Jahre. Andres Marti

Ein vermummter YB-Fan feiert den Schweizer-Meister-Titel in Bern. Raphael Moser

Bei der Burka-Initiative gehe es nicht nur um religiösen Fundamentalismus, sagen deren Befürworter. Schliesslich heisse die Initiative korrekterweise «Ja zum Verhüllungsverbot»: Betroffen seien also auch «Chaoten und Hooligans, die ihre Gesichter vermummen, um unerkannt Angst und Schrecken in den Grossstädten zu verbreiten», so ein SVP-Vertreter auf der Seite des Initiativkomitees.

Für den Bieler SVP-Politiker Patrick Widmer würde die Annahme der Initiative deshalb dazu beitragen, Polizisten vor Attacken, «die von der Berner Reithalle ausgehen», zu schützen. «Vermummte Gewalt-Demonstranten» gehörten ebenso wenig zu einer freien Schweiz wie Zwangsverschleierungen.