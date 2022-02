Pakistans Premier – Warum Imran Khan China so sehr hofiert Der pakistanische Premierminister Imran Khan gibt gern den internationalen Anwalt der Muslime. Nur im Fall der unterdrückten Uiguren in China ist das anders. Peking ist dankbar. Arne Perras

Als Cricketspieler wurde Imran Kahn zum Nationalhelden in Pakistan. Foto: AP

Ein schöneres Gastgeschenk hätte Imran Khan der Führung in Peking kaum machen können. Pakistans Premier, der kürzlich an der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele teilnahm, hatte zu Hause noch einige chinesische Journalisten zum Interview empfangen. Darin sagte er, die westlichen Vorwürfe gegen China, die Region Xinjiang betreffend, seien falsch. Der Botschafter Pakistans habe sich davon selbst bei einer Reise überzeugt. Das reichte schon, um die Nachricht zu vermitteln, die China nun politisch ausschlachtet: Unterdrückung der muslimischen Uiguren? Internierungen in Xinjiang? So wie Khan die Dinge darstellt, sind das haltlose westliche Unterstellungen. Für Erkenntnisse, die Menschenrechtsverletzungen in der Region belegen, ist Khan offenbar nicht zu gewinnen.