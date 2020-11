|Die Ask-Force weiss auch nicht alles – Warum gibt es kein Spätstück? Es gibt verbreitete, unumstrittene Begriffe, die trotzdem – bei ganz wenigen Menschen – Fragen aufwerfen.

Zwei Frühstücke, dann ein Imbiss: Hungrige Hobbits. Foto: Dukas/Action Press

Simon Huber hat uns Ende August eine Frage zugestellt, die wir – Entschuldigungentschuldigung – noch nicht beantwortet haben. Nun hat er uns nochmals geschrieben. Mit Blick auf die Kolumne von letzter Woche über den Zahn der Zeit hat er uns mitgeteilt, wir sollten doch bitte einen Zahn zulegen. Seit Wochen eile er jeweils am Montag voller Erwartung zum Briefkasten. Und wenn seine Frage wieder nicht beantwortet worden sei, so warte er «in seliger Ergebenheit weiter, wohl wissend, dass mein Schicksal in Ihren Händen, bzw. Köpfen, liegt».

Es ist noch nie vorgekommen, dass uns jemand eine Mahnung geschickt hat. Weil das so ist und weil Sie, Herr Huber, die Mahnung so wohlwollend formuliert haben, beugen wir uns gern dem Druck. Aber damit gehen auch Sie ein Risiko ein. Die Leserinnen und Leser können nun selber beurteilen, warum Ihre Frage bisher von keiner Autorin und keinem Autor aus dem Ask-Force-Ordner herausgepickt wurde.

«Warum gibt es eigentlich nur ein Frühstück und kein Spätstück?» Um diese Frage geht es hier.

Also, Herr Huber. Unsere Schwierigkeit besteht darin, zuerst die Schwierigkeit zu erklären, die Ihre Frage darstellt. Sie sagt nämlich zunächst etwas über Sie aus. Sie sind zweifellos ein Mensch, der die Dinge hinterfragt. Aber, und das ist der Punkt, den wir nicht so recht anzusprechen wagen: Sie hinterfragen offenbar auch Dinge, bei denen wir uns fragen, ob es sich lohnt, sie zu hinterfragen. Die Frage dahinter: Ist jede Frage, die einem einfallen kann, es auch wert, gestellt zu werden?

Wie tiefgründig eine Frage ist, erkennt man an den möglichen Antworten darauf. Wir könnten hier jetzt zwar von Früh- und Spätvorstellungen fabulieren (Tipp für Kreuzworträtsler: «Frühvorstellung mit sieben Buchstaben» – Matinee). Oder wir könnten darauf hinweisen, dass es bei den Hobbits, den Fantasiewesen aus Mittelerde, um sieben Uhr ein erstes und um neun Uhr ein zweites Frühstück gibt – und dann den 11-Uhr-Imbiss. Aber wir würden es nicht hinkriegen, Ihnen eine Antwort zu geben, die sich nahrhaft anfühlt. Wir wüssten nur, Herr Huber, dass Sie, falls Sie ein Hobbit wären, vermutlich fragen würden, warum es eigentlich ein erstes und ein zweites, aber kein drittes Frühstück gibt.