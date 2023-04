Geldberater: Grenzen der Altersvorsorge – Warum Frauen ihr Pensum möglichst erhöhen sollten Wer sehr wenig Einkommen hat, gehört keiner Pensionskasse an – und darf nur bis zu 20 Prozent des Einkommens in die Säule 3a einzahlen. Martin Spieler

Ohne Einkommen keine dritte Säule: Care-Arbeit und Familienarbeit werden von der Politik ignoriert. Foto: Getty Images

Meine Tochter erhielt vom Steueramt einen Brief, sie habe letztes Jahr mit 6300 Franken überhöhte Beträge an die Säule 3a geleistet. Sie müsse 5169 Franken bei der Bank als Rückzahlung einfordern. Ja, in deren Familiensystem ist der Ehemann der Haupternährer, doch auch sie trägt enorm viel bei zum Haushaltsbudget mit Care-Arbeit, dem Nähen der Kinderkleider und indem sie mit grossem Geschick mit wenig Geld über die Runden kommt. Stimmt, was das Steueramt geschrieben hat? Wie viel Prozent des Einkommens darf denn in die 3. Säule einbezahlt werden? Leserfrage von M.F.