Der neuste Rückschlag – Warum Federer jetzt nicht zurücktritt Er ist 40 und fällt wegen seines Knies erneut monatelang aus. Roger Federer könnte einfach sagen: das war's. Drei Motive, weshalb er es nicht tut. Meinung René Stauffer

Was würde es bringen, sofort zurückzutreten? Und was spricht dagegen? Roger Federer dürfte sich das gut überlegt haben. Foto: Shuhei Yokoyama (Keystone)

Keiner hätte überrascht sein können, hätte Roger Federer jetzt erklärt: Besten Dank, das war es. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass er sein rechtes Knie erneut verletzt hat, in Wimbledon, dass er es zum dritten Mal innerhalb von eineinhalb Jahren operieren lassen muss. Als 40-Jähriger, der in einer Sportart aktiv ist, in der schon Teenager zur Weltspitze vorstossen, während Rafael Nadal und, gerade jetzt, Novak Djokovic die Messlatte immer noch höher setzen lassen.

Dass er am Sonntag nicht gleich den Rücktritt bekannt gab, trotz der Ankündigung, er würde «wochenlang an Krücken gehen» und «monatelang der Tennistour fernbleiben» müssen, ist, nüchtern betrachtet, das Verblüffendste an dieser Situation. Dass er es nicht tat – nach reiflicher Überlegung, liegt doch sein letzter Match in Wimbledon gegen Hubert Hurkacz fast sechs Wochen zurück – lässt sich auf drei Motive niederbrechen.