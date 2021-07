Behandlung von Covid-19 – Warum es so schwierig ist, Medikamente gegen Viren zu entwickeln Viren brauchen den Menschen, um sich zu erneuern. Deshalb ist der Kampf gegen sie in unserem Körper kompliziert. Wann werden wir gute Medikamente gegen Covid-19 haben? Alexandra Bröhm

Die Suche nach einer Substanz, die das Coronavirus bremst, läuft in vielen Laboren. Foto: Getty Images

Achtzehn Monate nach Beginn der Pandemie haben wir sehr wirksame Impfungen. Doch noch immer fehlen gute Medikamente gegen Covid-19. In einer Umfrage unter Forschenden nannten kürzlich viele Befragte dies als eines der dringlichsten Probleme der nächsten Zeit. An Anstrengungen mangelt es nicht. Der Bundesrat hat im Juni 50 Millionen Franken Fördergelder für diesen Zweck gesprochen. Auch die US-Regierung will einen Milliardenbetrag investieren. Doch es gibt ein grundsätzliches Problem. Medikamente gegen Viren zu entwickeln ist viel schwieriger als gegen Bakterien. Die Gründe: