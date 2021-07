Lehrermangel im Kanton Bern – Warum es in den Berner Schulen an Lehrerinnen und Lehrern fehlt Fürs kommende Schuljahr müssen über 200 Stellen noch besetzt werden. Ist das tiefe Lohnniveau im Kanton Bern schuld am Personalengpass? Mathias Streit

Wer wird unterrichten? An vielen Schulen im Kanton Bern ist noch nicht klar, wer nach den Ferien im Schulzimmer stehen wird. Foto: Beat Mathys

Dem Kanton Bern fehlen die Lehrpersonen. Die zuständige Bildungsdirektion rechnet damit, dass nach den Sommerferien nicht alle Schulklassen mit einer Lehrerin oder einem Lehrer in das neue Schuljahr starten können. Zuletzt versuchte der Kanton gar, Studierende der Universität als Lehrpersonen zu gewinnen. Was sind die Gründe für den Mangel? Und welche Konsequenzen hat dieser für den Unterricht?

Fehlt eine Lehrperson, bleiben oft nur wenige Möglichkeiten: Zwei Klassen zusammenlegen, zum Beispiel. Oder die Schüler auf mehrere Klassen verteilen. «Fehlende Lehrpersonen wirken sich immer negativ auf die Unterrichtsqualität aus», sagt der Berner GFL-Stadtrat und Primarlehrer Manuel C. Widmer. Entweder, weil die Kinder unbetreut lernen oder weil andere Lehrpersonen zusätzliche Stunden übernehmen müssten. Gemäss Widmer führt das direkt in eine Negativspirale: «Die betroffenen Lehrpersonen können die Lust am Job verlieren, sie kündigen wegen der Überbelastung oder aus gesundheitlichen Gründen.» Diese Personen müssten dann wiederum ersetzt werden. «Der aktuelle Lehrermangel ist kein Zufall, sondern ein strukturelles Problem», sagt Widmer.