Trotz Einbruch bis zu 50 Prozent – Warum einige Testzentren vorerst offen bleiben Seit der grossen Öffnung ist die Testnachfrage in der Stadt Bern und im Kanton deutlich zurückgegangen. Dennoch halten einige am Testen fest. Sibylle Hartmann

Gerade mal zwei Personen standen am Montagnachmittag vor dem Schnelltestzentrum am Bollwerk, wo die Testzahlen nach der grossen Öffnung um 50 Prozent eingebrochen sind. Foto: Nicole Philipp

Die Menschenschlange vor dem Le Ciel beim Bollwerk gehörte seit letztem Herbst schon fast zum Stadtbild. Einmal sollen sich die Leute für einen günstigen Schnelltest gar bis zur Loeb-Ecke die Beine in den Bauch gestanden haben, so erzählt man sich.

Die gleiche Erfahrung macht Marianne Witschi, die an der Schwarztorstrasse eine Allgemeinpraxis führt. Sie hat das Testangebot an Abenden und Wochenende deshalb am Montag gleich ganz eingestellt. «Zu wenig Nachfrage, zu viel Aufwand,» so die Begründung. In der Praxis testen lassen können sich nur noch die Patienten.