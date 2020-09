Trotz Löcher in der Staatskasse – Warum eine Corona-Sondersteuer keine gute Idee ist Angesichts der hohen staatlichen Ausgaben zur Rettung der Wirtschaft kam die Idee auf, «Krisengewinner» mit einer temporären Sondersteuer zur Kasse zu beten. Was auf Anhieb fair klingt, macht genau betrachtet keinen Sinn. Markus Diem Meier

Der Onlinehandel als Profiteur der Krise. Die Branche wäre damit Kandidatin für Sondersteuern. Foto: Valentin Flauraud (Keystone)

Die Corona-Krise reisst grosse Löcher in die öffentlichen Kassen: Denn die staatlichen Ausgaben steigen stark an, gleichzeitig sinkenden die Steuereinnahmen. Diese Finanzlücke soll durch eine Sondersteuer gefüllt werden, welche die Gewinner der Krise zahlen sollen. Diese Idee hat zum Beispiel der Leiter der Konjunkturforschungsstelle der ETH Jan Egbert Sturm in Interviews vorgeschlagen, und die Idee wurde bereits in verschiedenen Medien debattiert. Aber wie sinnvoll ist eine solche Sondersteuer?