«Apropos» – der tägliche Podcast – Warum ein Banker aus Oman einen guten Teil von Gstaad besitzt Die Lex Koller regelt den Kauf von Schweizer Immobilien durch Ausländer. Sie ist aber leicht zu umgehen, wie verschiedene Beispiele zeigen. Warum ist das so? Quentin Schlapbach als Gast Philipp Loser als Host Sophie Ambühl als Produzentin Laura Bachmann als Produzentin

Abonnieren Sie diesen Podcast: auf Apple Podcasts , Spotify oder Google Podcasts .

Mohammed Saud Bahwan gehört ein ansehnliches Immobilienportfolio in Gstaad im Berner Oberland. Er ist Zentralbanker aus Oman. Eigentlich verhindert ein Gesetz, die Lex Koller, dass Personen ausländischer Staatsangehörigkeit, die ihren Lebensmittelpunkt im Ausland haben, in der Schweiz Immobilien und Land im grossen Stil kaufen und als Investitionsobjekte nutzen können. Und doch sorgen immer wieder Ausnahmen für Aufsehen.

So wurde letzte Woche auch ein ähnlicher Fall im Kanton Nidwalden bekannt. Dort geht es um die Vermietung von Luxuswohnungen, die dem katarischen Staatsfonds gehören.

Warum ist die Lex Koller so dehnbar? Und welche Rolle spielt sie angesichts des Wohnungsnotstands heute und in Zukunft? Darüber spricht Quentin Schlapbach, Redaktor bei der «Berner Zeitung» und dem «Bund», in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos». Gastgeber ist Philipp Loser.

«Apropos» – der tägliche Podcast Politisch, persönlich, nah: «Apropos», der tägliche Podcast des «Tages-Anzeiger» und der Redaktion Tamedia, beleuchtet Themen und Hintergründe, die bewegen. Sie können «Apropos» kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts hören und abonnieren.

Quentin Schlapbach ist Redaktor im Ressort Bern. Er hat eine kaufmännische Lehre gemacht und an der Schweizer Journalistenschule MAZ in Luzern studiert. Mehr Infos @qscBZ Laura Bachmann ist Produzentin und Gast-Moderatorin des täglichen Podcasts «Apropos». Mehr Infos @laurajbachmann

Fehler gefunden?Jetzt melden.