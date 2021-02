Einschätzung zum neuen Bischof – Warum die Wahl von Joseph Bonnemain überrascht Er gilt als offen und umgänglich, als Brückenbauer. Allerdings gehört der neue Churer Oberhirte zur umstrittenen spanischen Elite-Organisation Opus Dei. Meinung Michael Meier

Er galt als «nicht katholisch genug»: Joseph Bonnemain wird neuer Churer Bischof.

Heute um 18 Uhr sollen die Glocken der katholischen Kirchen im Bistum Chur den neuen Bischof ankündigen: den Gerichtsvikar Joseph Bonnemain. Papst Franziskus hat den in Barcelona geborenen Jurassier zum Nachfolger von Vitus Huonder ernannt. Der Mediziner und Theologe ist bereits 72 Jahre alt, wird also ein Übergangsbischof sein. «Eine sehr gute Wahl», sagt etwa der Stadtzürcher Dekan Marcel von Holzen. «Joseph Bonnemain ist eine Respektsperson auch für die liberale Seite.»

In seiner Botschaft an die Gläubigen des Bistums schreibt der neue Bischof, dass das Bistum Chur Spannungen, Spaltungen und Polarisierungen durchleide, «die wir uns – Gott weiss es – wahrhaftig nicht leisten können». Die Menschen bräuchten Geschwisterlichkeit und Hoffnung. Bonnemain, der seit Jahrzehnten in den verschiedensten Funktionen für das Bistum Chur arbeitet, gilt als Brückenbauer.