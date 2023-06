Eine Lehrerin verteilt im August 2021, am Gymnasium Bussigny im Kanton Waadt an Schülerinnen und Schüler hydroalkoholisches Gel. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)



Infektionskrankheiten sind ein zunehmendes Sicherheitsrisiko. Die COVID-19-Pandemie hat dies exemplarisch gezeigt. Klimawandel und Umweltveränderungen begünstigen die Entstehung und Ausbreitung von Krankheiten. Die Wissenschaft belegt: Neue Infektionskrankheiten treten immer häufiger auf.

Folgerichtig bezeichnet das Bundesamt für Bevölkerungsschutz eine Pandemie als das grösste gesellschaftliche Risiko für die Schweiz. Schätzungen gehen davon aus, dass Pandemien in Zukunft weltweit bis zu 26-mal mehr Todesopfer fordern werden als alle Naturkatastrophen zusammen.

Die grosse Mehrheit der Bevölkerung ist sich einig: Wir wollen die Lehren aus der Pandemie ziehen und künftig besser auf Krankheitsausbrüche vorbereitet sein. Dafür benötigt die Schweiz wirksame Investitionen.

Ein Vergleich der OECD-Länder zeigt, dass die Schweiz gemessen am BIP deutlich Luft nach oben hat.

Hier tritt der internationale Gesundheitsschutz auf den Plan. Viren und Antibiotikaresistenzen kennen keine Landesgrenzen. Deshalb ist sowohl ein regionaler als auch ein internationaler Ansatz sinnvoll. Dies umso mehr, als dass der nächste pandemische Erreger höchstwahrscheinlich nicht in der Schweiz entstehen dürfte. Beispiele wie die Koalition für Innovation in der Epidemievorbereitung (Cepi) oder die in Genf ansässige Partnerschaft für Antibiotikaforschung und -entwicklung (GARDP) zeigen, wie die internationale Pandemievorbereitung erfolgreich funktionieren kann.

Die Schweiz ist in Gesundheitskrisen auf die Zusammenarbeit mit anderen Ländern angewiesen. Der Bundesrat hat dies bereits seit längerem erkannt. Mit der Gesundheitsaussenpolitik 2019–2024 hat der Bundesrat eine erste Grundlage zugunsten der internationalen Pandemiebekämpfung geschaffen.

Der öffentliche Sektor investiert weltweit zu wenig in die Pandemiebekämpfung. Das gilt auch für die Schweiz. Ein Vergleich der OECD-Länder zeigt, dass die Schweiz gemessen am BIP deutlich Luft nach oben hat. Die Pro-Kopf-Finanzierung der Cepi stand in der Schweiz für die Periode 2017–2021 mit nur 1.3 Franken weit hinter anderen Ländern in Europa wie beispielsweise Deutschland (4.4), dem Vereinigten Königreich (5.0), der Niederlande (3.3) oder Norwegen (74.3). Bezüglich Pro-Kopf-Finanzierung der GARDP für den Zeitraum 2016–2025 bildet die Schweiz mit 0.1 Franken im Vergleich zu anderen europäischen Ländern wie Deutschland (0.7), den Niederlanden (0.4) oder dem Vereinigten Königreich (0.3) das Schlusslicht. Und dies, obwohl die Schweiz ein höheres Pro-Kopf-BIP als diese Länder aufweist.

Für die Schweiz leiten sich daraus 50 Millionen Franken pro Jahr ab. Der Betrag ist verhältnismässig für unser Land.

Die Schweiz als Gesundheitsstandort steht in der Pflicht. Internationale Initiativen für den Gesundheitsschutz bündeln die Ressourcen und das Know-how und beziehen den Privatsektor als Innovationsmotor mit ein. Die G-20-Staaten haben gemeinsam mit der Weltbank und der WHO den Bedarf von 3,5 Milliarden Dollar pro Jahr zur weltweiten Pandemievorbereitung identifiziert. Bei einer gerechten Verteilung auf alle Länder könnte die Finanzierungslücke mit jährlich 0,007% des BIP pro Land geschlossen werden. Für die Schweiz leiten sich daraus 50 Millionen Franken pro Jahr ab. Der Betrag ist verhältnismässig für unser Land.

Die Covid-19-Pandemie hat wie keine andere Krise gezeigt, dass Gesundheit ein globales öffentliches Gut ist, das die Welt nur gemeinsam schützen kann. Im Sinne der Ursachenbekämpfung tragen Investitionen in die internationale Pandemievorbereitung zu einer sicheren und gesunden Schweiz bei.

