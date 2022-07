Eine europäische Sensation: 1315 besiegten die Schwyzer am Morgarten ein habsburgisches Heer, dessen Ritter, diese Panzertruppen des Mittelalters, zuvor als unschlagbar gegolten hatten. Foto: Keystone, Photopress-Archiv

Wenn wir den Kampf der Ukrainer um ihr eigenes Land aus der Ferne beobachten – mit einer Mischung aus Sympathie und Entrüstung, aber auch Unverständnis, weil dieser Krieg so unzeitgemäss wirkt –, dann ist das vielleicht eine gute Gelegenheit, sich wieder einmal selbst zu vergewissern: Warum gibt es eigentlich unser Land? Warum ist es unvorstellbar, dass ein Diktator wie Putin uns einfach überfällt, in der Meinung, unsere Nation existiere gar nicht? Am Montag feiern wir den 1. August, den offiziellen, wenn auch mythischen Gründungstag der Eidgenossenschaft, und so scheint es nur recht und billig, sich dieser wohl wichtigsten Frage der schweizerischen Geschichte zu widmen.