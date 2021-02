Senioren werden in der Schweiz – wie hier im Tessin – zuerst gegen das Coronavirus geimpft. Foto: Pablo Gianinazzi (Keystone)

Die Idee schwirrte letzten Herbst unter den grossen Impfstoffherstellern herum: Um die Covid-Impfdosen möglichst fair zu verteilen, sollten die Staaten nicht nur auf die Priorisierung innerhalb ihrer eigenen Bevölkerung schauen. Statt zunächst die über 75-Jährigen, das Gesundheitspersonal und chronisch Kranke zu impfen und dann beim Rest der Nation fortzufahren, sollten alle Angehörigen der Risikogruppen auf der ganzen Welt zum Zug kommen. Also: keine Impfung für jüngere Gesunde in der Schweiz, solange die Krankenpflegerin in Ghana oder der 80-Jährige in Peru nicht geschützt ist.