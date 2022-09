«Apropos» – der tägliche Podcast – Warum die Saisonniers eine Entschuldigung vom Bundesrat verlangen Bis 2002 war es Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern nicht erlaubt, ihre Kinder in die Schweiz zu nehmen. Das führte zu sehr viel Leid. Jetzt beginnt der Kampf um Anerkennung. Vivienne Kuster Philipp Loser als Host Eveline Rutz als Gast

Egidio Stigliano lebte als Kind im Versteck. Nachdem seine Nonna in Italien verstorben war, holten ihn seine Eltern in die Schweiz. Doch weil sie als Gastarbeiter und Gastarbeiterin hier waren, war ihnen der Familiennachzug eigentlich gar nicht erlaubt. So wollte es das Schweizer Gesetz.

Wie Stigliano ging es vielen Kindern in den 1960er-Jahren. Sie alle wurde quasi Opfer vom Saisonnierstatut und fordern nun eine Entschuldigung vom Bundesrat. Hat das eine Chance? Eveline Rutz erzählt in einer neuen Folge von «Apropos» die Geschichte von Edigio Sigliano und spricht über ein trauriges Kapitel der Schweizer Migrationsgeschichte. Host ist Philipp Loser.





Vivienne Kuster ist Produzentin des täglichen Podcasts «Apropos». Sie studierte Germanistik und Medienwissenschaft an der Universität Basel. Mehr Infos Eveline Rutz ist Inland-Redaktorin bei Tamedia. Sie arbeitet seit 1998 im Journalismus und war unter anderem als Bundeshauskorrespondentin tätig. Sie hat Germanistik, Publizistik und Soziologie studiert und die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.