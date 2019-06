Warum die Natur den Stress senkt

Das Team ist nicht das erste, das die wohltuende Wirkung eines Aufenthalts in der Natur bestätigt und quantifiziert. Eine amerikanische Untersuchung war kürzlich auf ähnliche Werte gekommen. Demnach wiesen Probanden deutlich niedrigere Konzentrationen des Stresshormons Cortisol auf, wenn sie sich täglich 20 bis 30 Minuten im Grünen aufgehalten hatten.

Jenseits von zweieinhalb Stunden steigert sich die wohltuende Wirkung nicht weiter.

Doch während sich diese und weitere bisherige Untersuchungen auf recht wenige Probanden beschränkt haben, nutzten die Forscher um White Daten von mehr als 19'800 Briten, die repräsentativ für die erwachsene Bevölkerung des Landes waren. Die Studienteilnehmer gaben an, wie lange sie sich in der vergangenen Woche in Wald, Park oder ähnlichen Landschaften – eventuell vorhandene eigene Gärten jedoch ausgenommen – aufgehalten hatten und wie sie ihr körperliches und seelisches Wohlbefinden einschätzten.

Dabei zeigte sich, dass sich jene Menschen am besten fühlten, die zwei bis zweieinhalb Stunden draussen in der Natur verbracht hatten. Wer auf deutlich weniger als 120 Minuten pro Woche kam, schien nicht besonders vom Aufenthalt im Grünen zu profitieren. Jenseits von etwa zweieinhalb Stunden steigerte sich die wohltuende Wirkung nicht weiter.

Wirkung unabhängig vom Alter

Allerdings weisen die Autoren selbst auf Unsicherheiten in ihrer Untersuchung hin, unter anderem, weil sie auf nicht überprüfbaren Selbstauskünften der Probanden beruht. Ausserdem zeigt die Studie nur einen statistischen Zusammenhang zwischen Wohlbefinden und Aufenthalt im Grünen, aber keine zwangsläufige Kausalität.

Dennoch legen die Daten weitere Schlüsse nahe. So spielte es keine Rolle, wie gross der Park oder das Waldstück war und ob die Probanden sich dort nur einmal die Woche für einen längeren Zeitraum aufhielten oder mehrere kürzere Ausflüge unternahmen. Entscheidend schien allein die Gesamtdauer von wöchentlich etwa zwei Stunden zu sein.

Denkbar, dass von Pflanzen abgesonderte Stoffe zum gesteigerten Wohlbefinden beitragen: Ein Waldkindergarten auf Entdeckungstour. Foto: Keystone

Wie die Autoren betonen, galt dies für erwachsene Probanden jeder Altersgruppe (Kinder und Jugendliche waren nicht Teil der Studien) und sowohl für gesunde Studienteilnehmer als auch für solche, die unter chronischen Krankheiten litten. Dies deute darauf hin, dass sich der Zusammenhang zwischen Wohlbefinden und Ausflügen in die Natur nicht allein damit erklären lasse, dass unternehmungslustiger ist, wem es ohnehin schon gut geht, so die Autoren.

Auch die naheliegende Vermutung, dass Menschen mit höherem sozioökonomischem Status, denen es gesundheitlich im Durchschnitt besser geht, zugleich eher in Gegenden mit mehr Grün leben und daher leichteren Zugang zur Natur haben, könne die Studienergebnisse nicht allein erklären.

Bleibt die Frage, welche Faktoren im Einzelnen für die wohltuende Wirkung von Bäumen, Büschen und Wiesen verantwortlich sind. Die körperliche Bewegung mag eine Rolle spielen, ebenso wie der kurzzeitige Verzicht auf Smartphones und andere digitale Kommunikationsmittel, der mit Ausflügen in die Natur oft einhergeht und zu mehr innerer Ruhe führt.

Vor allem in Wäldern ist es theoretisch auch denkbar, dass ausserdem von Pflanzen abgesonderte Stoffe wie ätherische Öle zum gesteigerten Wohlbefinden beitragen. Wie stark diese Substanzen jedoch in der Praxis auf den menschlichen Organismus wirken, ist unklar. Für Forscher gibt es hier also noch einiges zu untersuchen. Für alle anderen gilt: Man muss nicht alles bis ins Detail verstehen, um es geniessen zu können. Deshalb: Raus ins Grüne!