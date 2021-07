Pandemie und Immobilienmarkt – Warum die Flucht aufs Land nur ein Mythos ist Ein Häuschen auf dem Land: Seit Ausbruch des Coronavirus gilt es als begehrenswerte Option für Lockdown-geplagte Städter. Also ab ins Grüne, mit Chind und Chegel? Beat Schmid

Führt Corona zu einer neuen Flucht aufs Land? Einfamilienhäuser im Zürcher Oberland. Foto: Urs Jaudas

Die Pandemie scheint bei Städtern zu einer Neujustierung der persönlichen Wohnsituation zu führen. Eine Befragung der Immobilienberatungsfirma Wüest Partner ergab, dass Personen, die wegen Corona viel Zeit im Homeoffice verbringen, unzufrieden seien mit ihrem Wohnumfeld.

Die Zahl der Suchabos auf Immobilienportalen wie Homegate.ch schnellten nach Ausbruch der Krise in die Höhe. Die Immobilienplattform Immoscout24 meldete, dass Suchparameter wie Balkon, Terrasse und Sitzplatz um fast ein Viertel zugenommen haben.

Grosse Schweizer Städte schrumpfen

Die Pandemie hat tatsächlich zu Auffälligkeiten im Wanderungssaldo grosser Städte geführt. Die Stadt Zürich registrierte 2020 zum ersten Mal seit 1997 einen negativen Wanderungssaldo, um exakt 928 Personen, wie die Städtestatistiker feststellen mussten. Auch in der Stadt Bern schlug sich die Pandemie in den Bevölkerungszahlen nieder, mit einem Wanderungssaldo von minus 481 Personen. In Genf schrumpfte die Stadtbevölkerung um 365 Personen.