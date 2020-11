Die Young Boys unter Zugzwang – Warum die Corona-Zwangspause YB entgegenkam Der Schweizer Meister trifft am Donnerstag (21 Uhr) in der Europa League auf ZSKA Sofia. Mit frischem Kopf streben die Berner den ersten Sieg an. Marco Oppliger

Und wieder steht ein Geisterspiel bevor. Die Young Boys vermissen die Extraportion Energie der Fans schmerzlich. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Von einem ungemütlichen Ambiente zu schreiben, wäre eine glatte Untertreibung. Naht der Winter, wird das Wankdorf zum Kühlschrank – kräftiger Durchzug inklusive. Ein paar Tausend Zuschauer auf den Rängen könnten da als Einheizer durchaus hilfreich sein. Doch wenn die Young Boys am Donnerstag (21 Uhr) ZSKA Sofia zum zweiten Heimspiel in dieser Europa-League-Kampagne empfangen, werden sie ausschliesslich viele leere Sitze sehen.

Natürlich haben sich die Berner längst an die Begleitumstände der Corona-Pandemie gewöhnt, und doch: Mit den Geisterspielen werden sie nicht warm. Trainer Gerardo Seoane sagt es so: «Schaue ich mir jetzt im TV die Champions League an, ist das nicht dasselbe. Ohne Zuschauer verliert der Spitzensport ganz klar an Spannung.» Und er stellt diese Feststellung auch in einen Zusammenhang mit den Leistungen seiner Mannschaft: Diese habe sich zwar nach dem Lockdown im Frühling zu Hause sehr oft sattelfest gezeigt. «Aber es waren nicht immer so wuchtige und dynamische Leistungen, wie wenn Zuschauer dabei gewesen wären. Die Stimmung im Stadion hat ganz sicher einen Einfluss auf die Spielintensität.»