Heizen mit Gas – Warum die Berner Gemeinden nur schwer vom Gas wegkommen Der Kanton Bern will bis 2050 klimaneutral werden, viele Gemeinden und Energieversorger setzen jedoch fürs Heizen weiter voll auf Gas. Wie lässt sich der Widerspruch erklären? Benjamin Bitoun

Schweizer Biogas (wie hier aus der ARA Region Bern) ist begehrt. Doch es reicht nicht annährend aus, um die steigende Nachfrage zu decken. Foto: Adrian Moser

Wer mit Gas heizt, der muss dafür derzeit teuer bezahlen. Die weltweite Energieknappheit sorgt dafür, dass auch im Kanton Bern die Preise für Erd- und Biogas in den vergangenen Monaten Mal für Mal erhöht wurden (lesen Sie dazu auch: Wie Putin Berns Gaspreise in die Höhe treibt).

Einen weiteren Preisanstieg verkündete die Stadtberner Energieversorgerin Energie Wasser Bern (EWB) vor Heiligabend: Damit bezahlt man seit dem 1. Januar für eine 4½-Zimmer-Wohnung nun rund 358 Franken oder 32 Prozent mehr fürs Heizen als im Vorjahr.

Die explodierenden Gaspreise treffen vor allem Hauseigentümer und Mietende in den urbanen Zentren des Kantons. In der Stadt Bern etwa wird rund ein Drittel der Gebäude mit Gas beheizt. Aber auch in den Regionen Thun, Biel, Burgdorf oder Langenthal verheizen Tausende Haushalte viele Gigawattstunden Erdgas – und stossen so jährlich Hunderttausende Tonnen des Treibhausgases CO₂ aus.