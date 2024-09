«Apropos» – der tägliche Podcast – Was nützen Deutschlands verschärfte Grenzkontrollen? Seit dieser Woche kontrolliert Deutschland an den Grenzen verstärkt. Was das für die Migrationspolitik in der Schweiz und in Europa bedeutet. Philipp Loser als Host Dominique Eigenmann als Gast Tobias Holzer als Produzent

Seit Montag führt Deutschland an allen Grenzen verstärkte Kontrollen durch. So sollen die irreguläre Migration reduziert und die innere Sicherheit erhöht werden. Das vorübergehend verschärfte Grenzregime ist eine Reaktion auf die Messerattacke in Solingen – und kam unter dem Druck der politischen Opposition zustande. Es ist eine neue Entwicklung in einem der grossen Themen im deutschen Wahlkampf und eine Belastungsprobe für das Schengen/Dublin-Abkommen.

Nur, was nützen diese Kontrollen wirklich? Nehmen sie etwas Brisanz aus der Thematik? Und was bedeuten sie für die Migrationspolitik der Schweiz – und Europas?

Diese und weitere Fragen beantwortet Deutschland-Korrespondent Dominique Eigenmann in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos».

