«Apropos» – der tägliche Podcast – Warum der VAR für so viel Ärger sorgt Der Video Assistant Referee wird im Schweizer Fussball seit vier Jahren eingesetzt. Eigentlich sollte er für ein faireres Spiel sorgen – macht aber vor allem Fans verrückt. Was ist da los? Florian Raz als Gast Philipp Loser als Host Tobias Holzer als Gast Mirja Gabathuler

Schiedsrichter Luca Cibelli schaut zum VAR-Bildschirm im Fussball Meisterschaftsspiel der Super League zwischen dem Grasshopper Club Zürich und dem BSC Young Boys Bern im Letzigrund Stadion im Janurar 2023. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Abonnieren Sie diesen Podcast: auf Apple Podcasts , Spotify oder Google Podcasts .

Woche für Woche stöhnen in der ganzen Schweiz Fussballfans auf: Mal greift er ein, wenn er das sicher nicht tun sollte. Mal bleibt er stumm – und niemand weiss, warum. Der VAR, kurz für Video Assistant Referee, wird seit vier Jahren in der Schweizer Fussballliga eingesetzt.

Von Beginn weg waren die Fans unzufrieden mit der Leistung des VAR. Als elektronische Unterstützung sollte er den Schiedsrichtern bei kniffligen Spiel-Entscheiden die Arbeit erleichtern. Doch immer wieder kommt es zu umstrittenen Urteilen – wie kürzlich in der Super League.

Warum ist der Widerstand im Fussball so gross, während in anderen Sportarten selbstverständlich elektronische Hilfsmittel eingesetzt werden? Und was sagt der Ärger über den VAR über diejenigen aus, die sich ärgern? Darüber spricht Florian Raz, Sportredaktor und Moderator des Fussball-Podcasts «Dritte Halbzeit», in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos». Gastgeber ist Philipp Loser.





Die Diskussion um den VAR Fehlentscheide in der Super League Der VAR vergibt seine Chance kläglich

«Apropos» – der tägliche Podcast Politisch, persönlich, nah: «Apropos», der tägliche Podcast des «Tages-Anzeiger» und der Redaktion Tamedia, beleuchtet Themen und Hintergründe, die bewegen. Sie können «Apropos» kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts hören und abonnieren.

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler

Fehler gefunden?Jetzt melden.