Leitartikel zum Covid-Zertifikat – Warum der Staat die Freiheit der Geimpften schützen muss Die Gegner des Covid-Zertifikats rufen «Liberté» in den Strassen. In einer Notsituation auf absolute Freiheit zu pochen, ist aber alles andere als liberal. Meinung Patrick Feuz

Findet eine beispiellose Freiheitsberaubung statt, wie Demonstrierende kritisieren? Nein, a uch der liberale Staat schränkt in Notlagen seit je die individuelle Freiheit im Interesse der Allgemeinheit ein. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Je nach Betrieb und Branche müssen ungeimpfte Arbeitnehmer ab Montag gewisse Nachteile in Kauf nehmen. Vor allem aber in der Freizeit wird ihr Leben mühsamer. Das obligatorische Covid-Zertifikat erschwert ihnen den Zugang zu Restaurants, Kinos und anderen Aktivitäten und Vergnügen in Innenräumen.

Spielt sich vor unseren Augen gerade eine beispiellose Freiheitsberaubung ab? Eine skandalöse Anmassung des Staates? Ist die freiheitliche Schweiz dabei, sich selber abzuschaffen?

Wenn impfskeptische Demonstrierende in den Gassen Berns «Liberté» skandieren und in der Pose der französischen Revolutionäre von 1789 elementare Grundrechte einfordern, liegt ein Missverständnis vor. Auch der liberale Staat schränkt in Notlagen seit je die individuelle Freiheit im Interesse der Allgemeinheit ein. Daran hat diese Woche der britische Historiker Niall Ferguson mit einem anschaulichen Beispiel erinnert: Im Zweiten Weltkrieg schrieb die englische Regierung nachts das Lichterlöschen vor, um Bombardements zu erschweren.