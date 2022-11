Toni Söderholms erster Arbeitstag – Warum der SC Bern einen Nationaltrainer verpflichtet hat Wie der neue SCB-Trainer seinen Start in Bern erlebte. Und was Sportchef Andrew Ebbett von ihm erwartet. Kristian Kapp

Erster Arbeitstag: Der neue SCB-Trainer Toni Söderholm posiert neben der Trainingshalle der Postfinance-Arena in Bern. Foto: Christian Pfander

Toni Söderholm verliert nicht viel Zeit an seinem ersten Arbeitstag in Bern. Dem Team kurz mitgeteilt, woher er kommt und wofür er steht, danach geht es am Mittag sofort ab aufs Eis – als hätte es der Finne kaum erwarten können, mit seinen neuen Spielern zu arbeiten. «Mein erstes Ziel ist, dass die Spieler so schnell wie möglich Klarheit haben», wird er später sagen.