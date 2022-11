Das zweite Eisfeld kommt doch – Warum der Präsident der SCL Tigers den Kraftakt wagt Trotz Teuerung, Inflation und Energiekrise will Peter Jakob in Langnau für 20 Millionen Franken eine neue Halle bauen. Nur wenige glaubten noch daran. Susanne Graf

Im Erweiterungsbau wird auch eine grosse Halle mit verschiedenen Trainingsgeräten realisiert. Im Erd- und Untergeschoss entstehen Parkplätze. Visualisierung: PD

Andere würden mindestens eine Medienkonferenz einberufen. Sie würden ein bisschen Rampenlicht für sich beanspruchen am Tag, an dem sie verkünden, dass sie in Langnau für 20 Millionen Franken ein Grossprojekt realisieren wollen. Nicht so Peter Jakob. Der Verwaltungsratspräsident der SCL Tigers AG schickte am Freitagabend in der Ilfishalle Junioren seines Vereins mit der Botschaft aufs Eisfeld.