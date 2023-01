Nicht nur in den Schweizer Alpen stiess die Idee bisher auf Interesse. Im indischen Ladakh im Himalaja haben sich seit 2015 Eisstupas, bis zu 30 Meter hohe künstliche Gletscherhügel, als Wasserspeicher für die Landwirtschaft bewährt.

Die Uni Freiburg hat in Guttannen im Berner Oberland mit dem System experimentiert und erste Erfahrungen in der Schweiz gesammelt. Derzeit wird das Potenzial der künstlichen Beschneiung in einem Pilotprojekt am Morteratschgletscher im Engadin untersucht. Dieses wird auch im Kanton Bern aufmerksam mitverfolgt.