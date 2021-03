Terrorismus im Jura – Warum der Jurakonflikt – fast – unblutig verlief Kaum ein Konflikt war nach 1945 in der Schweiz so emotional aufgeladen wie die Jurafrage. Und doch scheiterten Terroristen bereits im Ansatz. Warum eigentlich? Simon Thönen

Nach Ablauf der Verjährungsfrist lässt sich Marcel Boillat 1987 im Jura feiern. Foto: Ullstein via Getty Images

Am 28. März soll der Jurakonflikt mit der Gemeindeabstimmung über die Kantonszugehörigkeit von Moutier auf demokratische Weise geregelt werden – nicht zum ersten Mal. Der Kanton Jura etwa entstand in den 1970er-Jahren in eigentlichen Abstimmungskaskaden. Nachdem die letzte Moutier-Abstimmung von 2017 wegen Unregelmässigkeiten annulliert wurde, ist der Urnengang vom 28. März über Moutier und die Jurafrage hinaus ein Stresstest für die Abstimmungsdemokratie. Sollte es erneut nicht gelingen, ein unanfechtbares Ergebnis zu erzielen, wäre dies eine Blamage für die ganze Schweiz, die sich so gerne als demokratisches Musterland sieht.