Systemwechsel mit Ausnahmen – Warum der Eigenmietwert doch überleben könnte Der Ständerat will den umstrittenen Eigenmietwert für das selbst bewohnte Eigenheim abschaffen. Die wichtigsten Punkte der Reform. Markus Brotschi

Für selbst bewohnte Eigenheime soll künftig kein Eigenmietwert mehr berechnet werden. Foto: Steffen Schmidt (Keystone)

Der Ständerat nimmt einen neuen Anlauf, um die Besteuerung des Eigenmietwertes für das selbst bewohnte Eigenheim abzuschaffen. Gleichzeitig sollen aber gewisse Schuldzinsabzüge weiterhin möglich sein. Die Reform enthält zudem eine Sonderlösung für Zweitwohnungen, die zum Stolperstein werden könnte. Die in vier Jahren erarbeitete Vorlage wurde von der kleinen Kammer am Dienstag nur knapp mit 20 zu 17 Stimmen bei zwei Enthaltungen verabschiedet und geht nun an den Nationalrat.

Für wen entfällt die Besteuerung des Eigenmietwerts?

Einfamilienhausbesitzer hoffen auf die Abschaffung des Eigenmietwerts. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Der Ständerat will die Besteuerung des Eigenmietwerts für selbst genutztes Wohneigentum am Wohnsitz abschaffen und gleichzeitig einen Teil der Steuerabzüge beseitigen, die diesen Wohneigentümern heute gewährt werden. Doch es gibt eine Ausnahme: Erwirbt jemand erstmals eine selbst bewohnte Liegenschaft, so ist ein Schuldzinsabzug möglich. Dieser beträgt im ersten Jahr nach dem Kauf für Ehepaare 10’000 Franken und für Unverheiratete 5000 Franken. Dieser Abzug wird mit der Wohneigentumsförderung begründet und während zehn Jahren gewährt, er verringert sich aber jährlich um 10 Prozent. Zugelassen sind zudem Abzüge fürs Energiesparen und für Denkmalschutz. Die Abzüge für Unterhaltskosten und Versicherungsprämien sind auf Bundesebene nicht mehr möglich, die Kantone können sie aber weiterhin gewähren.