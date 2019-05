Warum der Aufstieg von der Putzfrau zur Managerin selten ist

Ein Gespenst geht um in der entwickelten Welt – das Gespenst abnehmender sozialer Mobilität. Während in den Nachkriegsjahren in vielen Ländern Kinder aus den unteren Einkommensschichten oft ganz gute Chancen hatten, besser als ihre Eltern dazustehen, ist diese Art von sozialem Aufstieg vielerorts weitgehend verschwunden. Statt einer dynamischen Wirtschaft, in der sich die Besten, ohne Ansehen ihrer Herkunft, durchsetzen, scheinen viele OECD-Länder auf dem Weg in eine neue Klassenoder Kastengesellschaft zu sein, in der das Einkommen der Eltern mehr für den wirtschaftlichen Erfolg zählt als die eigene Leistung.