Schweizer Beachvolleyball-Teams – Warum der Abschiffer von Gstaad Konsequenzen haben könnte Die Gastgeber haben der Konkurrenz am Heimturnier wenig entgegenzusetzen. Das ist auch eine Folge des neuen Turniermodus. Ist nun gar die Olympia-Qualifikation für die Schweizer Top-Teams in Gefahr? Marco Oppliger

Bitter enttäuscht: Tanja Hüberli (links) und Nina Brunner konnten ihr Rendement in Gstaad nicht ganz abrufen. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Sommer, Sonne, Beachvolleyball. Besser hätten die Bedingungen während des Elite-16-Turniers in Gstaad nicht sein können. Am Sonntag drängten sich nochmals 4200 Zuschauerinnen und Zuschauer in die ausverkaufte Arena, um die besten Teams der Welt zu bestaunen. Nur: Einheimisches Schaffen bekamen sie da längst nicht mehr zu sehen.