3G-Skepsis bei Volksläufen – Warum Corona den Läufern die Lust nimmt Jahrelang boomten die Volksläufe. Nun hat die Saison begonnen – aber die Begeisterung hält sich in argen Grenzen. Was ist passiert? Marco Oppliger

2020 während des Lockdown entdeckten Herr und Frau Schweizer das Laufen. Nur: Die grossen Volksläufe spüren nichts vom Boom. Foto: Manuel Zingg

Es ist dieser eine Samstag im Jahr, der Bern zur Festhütte werden lässt. Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer in der Altstadt, die Gross und Klein und Alt und Jung auf den Strassen anfeuern. Der Grand Prix von Bern ist eine Erfolgsgeschichte. 2019 verzeichnete er 32’425 Teilnehmer – es handelte sich um den zweithöchsten Wert am beliebtesten Laufsport-Event in der Deutschschweiz. Ebenfalls nicht wegzudenken aus Bern ist der Schweizer Frauenlauf, welcher jeweils Tausende Läuferinnen anzieht und den Bundesplatz als Zielgelände in ein farbenfrohes Meer verwandelt. 12’500 kamen 2019 – ein paar Monate bevor ein heimtückisches Virus alles verändern sollte und die Laufsaison 2020 praktisch gänzlich ausfiel.