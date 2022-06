Die Wirkung einer Farbe – Warum Blau den Menschen gut tut Im Sommer schimmern blaue Nuancen fast überall. Die Lieblingsfarbe der meisten Menschen birgt viele Überraschungen. Nicole Tabanyi

Mit Weite, Entspannung und Feriengefühlen verbinden Menschen die Farbe Blau. Foto: Getty Images

Dieser Artikel stammt aus der Schweizer Familie

Die Freiheit, die sich in diesem Augenblick andeutet, zieht Menschen seit jeher magisch an. Denn zwischen den beiden Sphären unendlichen Blaus scheint man zu schweben. Ein Moment, so erhaben, dass ihn viele Kunstmaler, Autorinnen und Dichter in ihren Werken festgehalten haben.