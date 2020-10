Stadtberner Wahlen – Warum Berns Regierung immer linker geworden ist Trotz allen Spannungen hat das linke Regierungsbündnis gehalten – und tritt auch Ende November geschlossen an. Doch das Bündnis ist nicht mehr jenes, das es einmal war. Was ist passiert? Dölf Barben

In einem Monat wählt die Stadt Bern. Das RGM-Bündnis könnte einen Sitz in der Stadtregierung verlieren, die Mehrheit dürfte es jedoch verteidigen – nach bald dreissig Jahren an der Macht.

Als es am 6. Dezember 1992 in der Stadt Bern zur Sensation kam, war die Rede von der Wende. Die Rot-Grün-Mitte-Parteien hatten in der Stadtregierung vier von sieben Sitzen errungen. Klaus Baumgartner, Alfred Neukomm (beide SP), Joy Matter (Junges Bern / Freie Liste) und Therese Frösch (Grünes Bündnis) hatten es geschafft; der SVP-Mann Marc-Roland Peter war draussen – die Bürgerlichen plötzlich in der Minderheit.

Seither regiert das Bündnis zwar uneingeschränkt. Aber RGM von heute ist nicht mehr RGM von damals. Das sind die wichtigsten Charakteristiken des Bündnisses:

Gestartet aus der Defensive – das Geheimnis des Erfolges

Der grosse Clou: Im Grunde genommen war es 1992 – rein arithmetisch – gar keine Wende gewesen. Die RGM-Liste hatte zwar vier Sitze geholt, aber nicht die Mehrheit der Stimmen. Sie war lediglich auf 48,9 Prozent gekommen, die Bürgerlichen und die Rechtsparteien dagegen auf 51,1 Prozent. Das Geheimnis des Erfolgs war die Einheitsliste gewesen. Die Links- und Mitteparteien hatten sich zusammengerauft, während die Bürgerlichen und die Rechtsparteien sich verzettelt hatten. Der Politologe Werner Seitz sagt, die neue Mehrheit sei zustande gekommen, «weil die RGM-Parteien die Vorteile des Wahlsystems für sich nutzen konnten». RGM reichte damals vom Grünen Bündnis am linken Rand bis zu EVP und Landesring der Unabhängigen (LdU) in der Mitte. Zusammen mit dem Journalisten Heinz Däpp und Claudia Kaufmann, der Leiterin des eidgenössischen Gleichstellungsbüros, hat Seitz das RGM-Bündnis von den Anfängen bis im Jahr 2000 beraten.

Die SP-Frauen zahlten gleich mehrmals

«RGM war aber viel mehr als bloss ein wahlarithmetisches Bündnis», sagt Seitz. Ebenfalls zentral war der Wille zur Zusammenarbeit sowie das gemeinsame Programm, das jedes Jahr öffentlich evaluiert wurde. Dieses Zusammenrücken war in den Anfängen aber äusserst schwierig. Seitz hat in einer Analyse damals festgehalten, der Sieg 1992 sei den SP-Frauen zu verdanken gewesen – und zwar ihrem Verzicht.

Nachdem Gret Haller vier Jahre zuvor abgewählt worden war, wollten die SP-Frauen vermeiden, dass die Bisherige Joy Matter das gleiche Schicksal ereilen würde. Laut Seitz hätte Matter neben den beiden bisherigen SP-Männern und einer neuen SP-Kandidatin wohl die schlechteren Karten gehabt. Dieser Verzicht der SP-Frauen habe es den Parteien am Rand des Bündnisses ermöglicht, «sich mit berechtigten Chancen an der Einheitsliste zu beteiligen». Die beiden weiteren Personen auf der ersten Siegerliste waren Therese Frösch vom Grünen Bündnis und Otto Mosimann von der EVP. Die Rechnung ging auf.

Interessant: Die SP-Frauen wurden auch vor vier Jahren wieder zu einem Verzicht genötigt. 2016 war Ursula Wyss auf dem lange vorgezeichneten Weg ins Stadtpräsidium von Alec von Graffenried (GFL) abgefangen worden. Für die einst mächtige SP, die vor fünfzig Jahren in der Stadt Bern 40 Prozent Wähleranteil hatte und 1989 noch drei Sitze in der Stadtregierung innehatte, war das eine Schmach. Jürg Steiner, Journalist der «Berner Zeitung» und Autor des Buchs «Bern – eine Wohlfühloase?» brachte die Ereignisse von 2016 so auf den Punkt: Den höchsten Preis für das Ja zu RGM und Alec von Graffenried habe Ursula Wyss bezahlt. «Bis zu einem gewissen Grad wiederholte sich damit die Geschichte aus den Anfängen von RGM.»

Der schrittweise Machtverlust der SP

Auch bei den bevorstehenden Wahlen steht die SP wieder unter Druck. Ob das RGM-Bündnis die vier Sitze, die es 2016 erreicht hat, wird halten können, ist keineswegs sicher. Ein Sitzverlust ginge wohl auf Kosten der SP, denn die beiden Kandidierenden der grünen RGM-Partner sind Bisherige.

Die SP mit dem Rücken zur Wand, womöglich bald nur noch mit einem Sitz im Gemeinderat: Es ist eine ungewohnte Position für die nach wie vor mit Abstand stärkste Partei in der Stadt Bern. Betrachtet man die Wahlergebnisse für das Stadtparlament, wird verständlich, warum die SP in den letzten Jahren leicht gereizt wirkte: 2016 erreichte sie im Stadtrat einen Wähleranteil von 27,5 Prozent – während ihre beiden grünen Bündnispartner bloss je auf 10 bis 11 Prozent kamen.

Der Verdrängungskampf wird heftiger

Für RGM, aber auch für die anderen Lager, verschärfte sich der Stress 2005, als die Berner Stadtregierung verkleinert wurde. Statt sieben Sitze sind seither nur noch fünf zu besetzen. Es ist so, als ob ein Raum verkleinert worden wäre, in den aber nach wie vor gleich viele Parteien hineindrängen. Der Verdrängungskampf ist umso heftiger geworden – über alles gesehen, aber auch innerhalb der verschiedenen Listen. Kleine Ironie der Geschichte: Die FDP, welche die Verkleinerung initiiert hatte, ist 2016 selber Opfer der Reform geworden.

Das allmähliche Verschwinden der Mitte

Unter welch immensem internem Druck das RGM-Bündnis immer wieder stand und steht, zeigt sich allein schon beim Blick auf die Grafik mit den Gemeinderatsmitgliedern der letzten Jahrzehnte. 2001 zum Beispiel: Plötzlich waren wieder drei SP-Mitglieder am Drücker. Die Mitte war mit der Abwahl von Claudia Omar vom Landesring der Unabhängigen (LdU) aussen vor geblieben.

Die Konsequenz zeigt sich heute: Von den Mitteparteien ist – ausser man zählt die Grüne Freie Liste (GFL) noch dazu – bei RGM nichts mehr übrig geblieben. Der LdU ging in der GFL auf, die EVP hat sich verabschiedet; sie findet sich heute auf der eigentlichen Mitteliste wieder.

Und die GFL, die den Strang bildet, der über Joy Matter und Claudia Omar führte, kam erst nach sechzehn langen Jahren wieder einmal zum Zug – und dafür gerade richtig, mit Alec von Graffenried als Stadtpräsident. Die GFL gehört heute zu den Grünen Schweiz – so wie das Grüne Bündnis.

Die notorische Schwäche der Opposition

Auch Werner Seitz konstatiert, dass die heutige Situation von RGM nicht mehr mit jener aus der Gründungszeit vergleichbar ist. Damals sei RGM «gewissermassen ein Selbsthilfezusammenschluss der Mitte-links-Parteien gegen die arrogante Machtpolitik der Bürgerlichen» gewesen, der sich bald zu «einem programmatischen fundierten Parteienbündnis» entwickelt habe.

Seither hat sich das Blatt gewendet, heute sind die Bürgerlichen in der Minderheit. Das lässt sich an den nackten Zahlen ablesen: Holte RGM 1992 die Mehrheit in der Stadtregierung mit bloss einem Wähleranteil von 48,9 Prozent, kam das Bündnis vier Jahre später bereits auf 55,5 Prozent. Von da an waren die Bürgerlichen weg vom Fenster. Einen kleinen Einbruch ergab sich für RGM noch 2004. Der Grund war die wilde Kandidatur der bei der SVP in Ungnade gefallenen Ursula Begert. An den Mehrheitsverhältnissen änderte das aber nichts.

Rot-Grün hebt ab und wird übermächtig

2008 startete RGM vollends durch und kam auf über 56 Prozent, 2012 auf 59 und 2016 auf fast 62 Prozent Wähleranteil. Bern gilt längst als die links-grünste Stadt der Schweiz. Die anderen Parteien wurden zunehmend an die Wand gedrückt. Vor vier Jahren blieb den Nicht-RGM-Parteien erstmals nur noch ein Sitz übrig. Aber auch hier ist die Geschichte nicht ganz ohne Ironie: Während die ehemals stolzen und in Bern tonangebenden Parteien FDP und SVP leer ausgingen, gewann Reto Nause den einzigen Nicht-RGM-Sitz. Nause ist Vertreter der CVP, einer für Stadtberner Verhältnisse absoluten Minipartei. Ihr Wähleranteil liegt im Stadtparlament bei 2,5 Prozent – rund 14 Prozentpunkte entfernt von einem eigenen sicheren Sitz.