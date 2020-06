Analyse zu «rassistischen» Denkmälern – Warum Berns Mohrenstatue und das Geranium bleiben sollen Alles zu verstecken, was an Rassismus und Kolonialismus erinnert, wäre falsch. Moralischer Furor hilft im Umgang mit Geschichte nicht weiter. Patrick Feuz

Zunft zum Mohren in der Berner Altstadt: Die Figur repräsentierte ursprünglich einen christlichen Heiligen, hatte also keine diskriminierende Absicht. Später nahm sie Klischees des europäischen Rassismus an. Foto: Franziska Rothenbühler

Der Tod von George Floyd hat in den USA und vielen europäischen Städten einen Sturm ausgelöst. Auch in Bern wollen nun Aktivistinnen und Aktivisten im öffentlichen Raum alles tilgen, was an Kolonialismus und Rassismus erinnert. Mit einigem Erfolg: Die Colonial-Bar am Kornhausplatz, die bis vor kurzem so hiess, weil dort um 1900 ein Kolonialwarenladen mit eigener Kaffeerösterei stand, heisst nach einem Shitstorm auf Instagram nicht mehr so. In einem Schulhaus ist das 1949 installierte Wandalphabet, auf dem ein dunkelhäutiger Bub mit krausem Haar und Silberschmuck den Buchstaben N illustriert, teilweise übermalt worden. Und die Zunft zum Mohren verhüllte während einer Demo ihre umstrittene Statue in der Altstadt vorsorglich gleich selber.