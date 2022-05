Nach Burgdorf und Köniz – Warum Bern nicht die velofreundlichste Stadt ist Im Vergleich der Velofreundlichkeit belegt Bern nur den neunten Platz, nach Köniz und der eigentlichen Velohauptstadt Burgdorf. Naomi Jones

Corona hat dem Velo in Bern einen Schub verliehen. In Sachen Velofreundlichkeit erreicht die Stadt trotz Velooffensive aber nur den neunten Platz. Foto: Nicole Philipp

Seit sieben Jahren will Bern Velohauptstadt der Schweiz werden, und im Ranking von Pro Velo Schweiz schafft es die Stadt mit Platz neun immerhin in die Top Ten von 45 Gemeinden. Aber Velohauptstadt der Schweiz ist und bleibt Burgdorf. Ja sogar Köniz liegt mit Platz sieben vor Bern. Biel, Thun und Langenthal haben für nicht das nötige Minimum an Bewertungen erreicht, um im Ranking aufzutauchen.

Was fehlt in Bern?