Abgewiesene Asylsuchende – Warum Berhe Goytom die Stillhards wohl bald verlassen muss Für gewöhnlich bleibt nur das Rückkehrzentrum. Ein Zuhause, wie es Berhe Goytom gefunden hat, ist die glückliche Ausnahme. Nun könnte er auch das verlieren. Cedric Fröhlich

Berhe Goytom lebt seit drei Jahren mit dem Ehepaar Stillhard in Wichtrach. Weil er sich weigert, die eritreische Botschaft aufzusuchen, droht ihm die Rückkehr ins Asylzentrum. Foto: Raphael Moser

Als Berhe Goytom bei den Stillhards einzieht, richten sie ihm das Nähzimmer her. Seit drei Jahren lebt er jetzt beim Ehepaar in Wichtrach, in dessen Haus mit den weissen Fliesen und hölzernen Bücherregalen. Berhe nennt Stillhards seine «Schweizer Eltern», Iris und Paul sagen «Sohn» zu ihm. Sie haben einen hübschen Garten, einen grossen Küchentisch und ein Problem.