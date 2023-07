Dramatiker Georg Kaiser – Warum band das NS-Regime den unerwünschten Autor an sich? Seine Werke wurden verboten, seine Bücher verbrannt: Trotzdem erhielt Georg Kaiser (1878–1945) einen Mitgliedsausweis der «Reichsschrifttumskammer». Moritz Wagner

Mitglied 11’160: Georg Kaisers rätselhafter Ausweis der «Reichsschrifttumskammer» von 1936. Foto: Simon Schmid (Nationalbibliothek)

«Der Pass ist der edelste Teil von einem Menschen». Was Brecht den geflohenen Arbeiter Kalle in seinen «Flüchtlingsgesprächen» mit sarkastischem Unterton resümieren lässt, ist die grundstürzende Erfahrung, dass der Pass in Zeiten der Verfolgung und des Krieges eine existenzielle Dimension erlangt, gegen die alle übrigen Eigenschaften des Menschen nachrangig erscheinen.