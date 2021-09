Ausweitung der Zertifikatspflicht – Warteschlangen vor bernischen Impfzentren Das Interesse an einer Covid-Impfung nimmt wieder zu, die Impfpraxen stellen mehr Personal an. Ein Mangel an Terminen oder Impfdosen ist nicht zu befürchten. Sophie Reinhardt

Beim Impfzentrum am Inselspital standen die Menschen am Freitagnachmittag bis auf die Strasse an. Foto: Barbara Héritier

Wer am öffentlichen Leben teilhaben möchte, der kommt seit dem Bundesratsbeschluss vom Mittwoch kaum ums Impfen herum. Denn ab Montag werden nur noch Menschen im Restaurant bedient, die nachweislich genesen, getestet oder geimpft sind. Für den Besuch eines Museums oder einer Hochzeit braucht es ebenfalls das Covid-Zertifikat. Seit dieser Woche spüren die Berner Impfzentren denn auch einen grösseren Zulauf. Das bestätigt man bei der bernischen Gesundheitsdirektion. Allein von Mittwoch auf Donnerstag registrierten sich über 4000 Personen neu auf Vacme, der Impfplattform des Kantons Bern. Und am Freitagnachmittag bildete sich eine lange Warteschlange vor dem Impfzentrum am Inselspital, wo man sich ohne Terminvereinbarung impfen lassen kann.