Tagestipp: «Cléo de 5 à 7» im Kino ABC – Warten mit Cléo Eine junge Frau schlendert durch Paris – auf ihr Todesurteil wartend. Ein Film über Emanzipation und über Paris zwischen Existenzia­lismus und Algerienkrieg. Martin Burkhalter

Mit «Cléo de 5 à 7» ge­lang Agnès Varda der internationale Durchbruch. Foto: PD

Die junge Sängerin Cléo ist fest davon überzeugt, an Krebs erkrankt zu sein. Bis zu ihrem Arzttermin und der Diagnose sind es jedoch noch zwei Stunden, die sie überbrücken muss. Rastlos streift Cléo durch die Strassen von Paris. In einem Park begegnet sie einem jungen Soldaten, der kurz vor dem Kriegseinsatz in Algerien steht. In «Cléo de 5 à 7» zeigt Agnès Varda die Wartezeit ihrer Protagonistin in Echtzeit, mit im Bild einge­blendeten Zwischenzeiten. Mit diesem Film ge­lang ihr der internationale Durchbruch. «Cléo de 5 à 7» ist auch das Porträt einer Stadt in ei­nem präzisen Moment: Paris zwischen Existenzia­lismus und Algerienkrieg. (mbu)

