Schluss mit Winterruhe – Warmes Wetter macht Berner Bären munter Auch in kalten Wintermonaten verlassen Bären ihre Höhlen manchmal – heuer tun sie dies aber häufiger als in anderen Jahren.

Die Bären im Berner Bärenpark sind wegen den milden Temperaturen aktiver als sonst. (Archivbild) Foto: Susanne Keller

Die warmen Temperaturen der letzten Wochen haben die Bären im Berner Bärenpark aus ihrer Winterruhe gebracht. Sie kamen aus ihrem Unterschlupf, um sich die Pfoten zu vertreten.

Der Leiter des Bärenparks, Peter Schlup, sagte am Donnerstag in einem Video des Senders «BärnToday», dass die Bären aufgrund der wärmeren Temperaturen häufiger aus ihrer Höhle kommen und sich zeigen. Dies sei aber kein Verhalten, welches von der Norm abweiche.

Die Tiere in unseren Breitengraden seien sich Temperaturschwankungen gewohnt und können gut damit umgehen, sagte eine Sprecherin des Tierparks Bern.

Winterruhe und Winterschlaf

Gewisse Tiere gehen in der kalten Jahreszeit in die Winterruhe oder in den Winterschlaf. Diese zwei Arten von Ruhezeiten unterscheiden sich voneinander.

Tiere, welche in die Winterruhe gehen, erwachen ab und zu im Winter, so der Tierpark. Tiere, welche in den Winterschlaf gehen, schlafen durch. Bei ihnen sinkt auch die Körpertemperatur stark. Bären gehören zur ersten Kategorie, deshalb ist es nicht ungewöhnlich, dass sie bei milderen Temperaturen ein wenig aktiv sind.

SDA/mb

