Klee im Rausch der Zeit – War Paul Klee ein Technologie-Muffel? Umarmen oder ablehnen? Im Zentrum Paul Klee fragt eine spannende Ausstellung, wie der Künstler auf die technischen Errungenschaften seiner Zeit reagierte. Alexander Sury

Durchleuchtung: Paul Klee, «Muttertier» (1937), Ölfarbe auf Grundierung auf Papier auf Karton. Foto: Zentrum Paul Klee, Bern

Irgendwann in den späten 1920er-Jahren sitzen Paul Klee und seine Frau auf der Rückbank eines schnittigen Wagens. Die Fotografie scheint den Beginn einer kleinen Landpartie zu dokumentieren. Das Verdeck ist offen, vorn sitzt der Fahrer am Steuer. Selbstbewusst blickt er in die Kamera; ganz im Gegensatz zu Klee, dessen Gesichtsausdruck zwischen Missmut und Ängstlichkeit changiert. Er scheint ihm nicht ganz geheuer, dieser motorisierte Ausflug. Viel lieber, so kann der Blick auch gedeutet werden, würde er zu Fuss gehen.