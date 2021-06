«Amokfahrer» vor Gericht – War es Tötungsabsicht oder Notwehr? Kurden und Türken gingen 2015 in aufgeheizter politischer Stimmung aufeinander los. Ein Mann, der attackiert und verletzt wurde, fuhr mit seinem Auto mehrere Menschen um. Markus Dütschler

Kurden protestierten 2015 gegen eine bewilligte Demonstration türkischer Nationalisten auf dem Berner Helvetiaplatz. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

In Bern brannte an jenem Samstag die Luft. Eine der Erdogan-Partei AKP nahestehende Vereinigung rief zu einer genehmigten Kundgebung gegen «Terror» auf. In der Türkei war die Dialogphase zwischen der Regierung und den oppositionellen Kurden jäh zu Ende gegangen. Im Nordirak tobte Krieg zwischen der türkischen Armee und kurdischen Kämpfern. Es gab blutige Anschläge auf türkische Sicherheitskräfte.

Längst vorbei die Zeiten, als Dichterfürst Goethe sinnieren konnte, dass die sonntägliche Musse nicht gestört werde, «wenn hinten, weit, in der Türkei, die Völker aufeinander schlagen». Übers Internet riefen kurdische Gruppen zu einer – unbewilligten – Gegendemonstration auf. Die Berner Kantonspolizei konnte die erzürnten Menschengruppen auf dem Helvetiaplatz kaum voneinander fernhalten.