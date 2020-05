Ausgangslage

Die Schweizer Grenze zu Deutschland, Österreich und Frankreich soll voraussichtlich ab 15. Juni wieder vollständig geöffnet werden. Das teilte das Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) am Mittwoch auf Twitter mit. Bedingung sei jedoch, das die pandemische Entwicklung positiv bleibe.

Deutschland öffnet seine Grenze sogar ab Samstag wieder, jedoch nur teilweise. Bundesinnenminister Horst Seehofer kündigte am Mittwoch an, die im Zuge der Corona-Krise am 15. März eingeführten Binnengrenzkontrollen zu Österreich, der Schweiz und Frankreich würden zwar grundsätzlich bis zum 15. Juni verlängert.

Ab Samstag nur noch stichprobenartige Kontrollen an Deutschen Grenzen

Allerdings solle ab Samstag an allen deutschen Grenzen nur noch stichprobenartig und nicht mehr systematisch kontrolliert werden, wie das in der Schweiz bisher auch durchgeführt wurde. Die Grenze zu Luxemburg werde komplett geöffnet. Dies sei grundsätzlich auch bei Dänemark möglich. Dazu gebe es aber noch Beratungen der Regierungen. Voraussetzung für diese Regelungen sei, dass das Infektionsgeschehen weiter zurückgehe.

Es sei die «klare Zielsetzung» der Bundesregierung, dass es ab Mitte Juni wieder einen freien Reiseverkehr in Europa gebe, sagte Seehofer. Die Bundesregierung empfiehlt zudem, dass die Bundesländer die bestehenden Quarantäne-Vorschriften für EU-Binnenreisen aufheben. An den EU-Aussengrenzen blieben die Regelungen bis zum 15. Juni in Kraft.

Polen hat erklärt, seine Grenzen bis zum 12. Juni geschlossen zu halten. Mit Polen und Tschechien würden Gespräche geführt, dass auch dort die Kontrollen gelockert und die Quarantäne-Regelungen bei Einreise aufgehoben würden, sagte Seehofer. An den Grenzen zu den Niederlanden und Belgien gab es bislang nur stichprobenartige Kontrollen im Hinterland. Einreisen aus Spanien und Italien werde es über den 15. Mai hinaus nicht geben, sagte Seehofer.