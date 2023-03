Tagestipp: Ausstellung über Chalets – Wann ist ein Chalet ein Chalet? Die Schweizerische Nationalbibliothek widmet dem identitätsstiftenden Schweizer Holzhaus eine Ausstellung. Michael Feller

Irgendwie heimelig: Wer Skiferien in der Schweiz macht, begibt sich früher oder später in ein Chalet oder zumindest in eine Überbauung im Chalet-Stil. Doch was macht ein Holzhaus zum Chalet – das weit ausladende Dach, die Geranien an den Fenstern, die geschnitzten Balken? Oder ist das alles ein Mythos, der unser Verlangen nach solider Gemütlichkeit in der alpinen Natur stillt? Die Schweizerische Nationalbibilothek widmet dem Chalet eine Ausstellung mit den drei Schwerpunkten Sehnsucht, Kitsch und Baukultur.

