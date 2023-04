Präsidentschaftswahl in den USA – Wann erklärt sich Biden endlich? Der US-Präsident gibt immer wieder an, bald seine Kandidatur für die Wahl 2024 verkünden zu wollen. Die Frage ist nur, wann er den richtigen Zeitpunkt für gekommen hält. Christian Zaschke aus New York

Joe Biden will US-Präsident bleiben - das scheint klar zu sein. Aber mit der öffentlichen Ansage lässt er sich Zeit. Foto: AFP

Mittlerweile erscheint es, als habe Joe Biden Spass an dem Prozess gefunden. Wann immer der US-Präsident gefragt wird, ob er im kommenden Jahr für eine zweite Amtszeit kandidieren wolle, hält er es mit Radio Eriwan: Im Prinzip ja, sagt er stets mit einem Lächeln. Allerdings sei gerade nicht der richtige Moment, um eine Kandidatur auch offiziell zu verkünden.

Zuletzt spielte er dieses Spielchen Anfang und Ende vergangener Woche, vor und während seiner Reise nach Irland und Nordirland. Er habe «Pläne», wieder in den Wahlkampf zu ziehen, antwortete Biden auf eine entsprechende Frage am Tag vor der Abreise. In Irland wurde er erneut nach diesen «Plänen» gefragt, und er sagte, dass eine Ankündigung «relativ bald» erfolgen könne. Die Reise habe seinen Optimismus in Bezug auf das, was erreicht werden könne, noch verstärkt.

Allerlei Vorbereitungen

Es gibt in Washington, wie in jeder Hauptstadt, ein paar tatsächlich geheime und ein paar offene Geheimnisse. Eines der offensten: Joe Biden wird sich im kommenden Jahr selbstverständlich um eine Wiederwahl bemühen. Im Hintergrund laufen längst allerlei Vorbereitungen.

Zum Beispiel hat im Februar der Democratic National Congress (DNC), das wichtigste Organisationsgremium der Demokraten, auf die Initiative von Bidens Umfeld hin beschlossen, dass die parteiinternen Vorwahlen künftig nicht mehr in den Bundesstaaten Iowa und New Hampshire beginnen, sondern in South Carolina.

Ohne South Carolina wäre Biden nicht Präsident geworden. In der Vorauswahl im Jahr 2020, in der die Demokraten entschieden, wer gegen den Republikaner Donald Trump antreten sollte, hatten zunächst Pete Buttigieg in Iowa und Bernie Sanders in New Hampshire reüssiert. Erst mit einem klaren Sieg in South Carolina überzeugte Biden die Parteibasis davon, dass er der richtige Kandidat war. Unter den demokratischen Wählerinnen und Wählern im Bundesstaat stellen Afroamerikaner die Mehrheit, und diese Gruppe hat Biden mehrheitlich unterstützt.

Im Grunde besteht seit den Midterms, den Zwischenwahlen vom November 2022, kein Zweifel daran, dass Biden antreten will.

Es gibt mehrere Thesen dazu, warum die Demokraten ihre erste Vorwahl künftig in South Carolina abhalten, und vermutlich sind sie alle teilweise richtig. Nummer eins: Biden will sich erkenntlich dafür zeigen, dass die Wählerinnen und Wähler ihm dort seinerzeit halfen. Nummer zwei: Biden will der schwarzen Wählerschaft mehr Einfluss in der frühesten Phase der Vorwahlen geben. Nummer drei: Falls Biden sich einer innerparteilichen Herausforderung gegenübersieht, will er sicherstellen, zuerst in einem Bundesstaat anzutreten, den er sicher gewinnt.

Im Grunde besteht seit den Midterms, den Zwischenwahlen vom November 2022, kein Zweifel daran, dass Biden antreten will. Den Demokraten war eine verheerende Niederlage prophezeit worden. Dann haben sie im Senat sogar einen Sitz dazugewonnen. Im Repräsentantenhaus verloren sie zwar ihre Mehrheit, aber nicht so deutlich wie erwartet.

Das Establishment der Partei deutete deshalb die Wahlen in einen Erfolg um, für den nur einer verantwortlich sei. «Dieser Sieg gehört Joe Biden», sagte etwa Senatorin Elizabeth Warren. Nancy Pelosi, damals einflussreiche Sprecherin des Repräsentantenhauses, wünschte sich, dass Biden wieder antrete. Der Präsident selbst sagte, er habe «die Absicht», das zu tun, wolle sich aber über Weihnachten mit seiner Familie besprechen.

«Wie oft soll er es noch sagen?»

Es begannen die Spekulationen. Würde er es im Januar verkünden? Antwort: nein. Würde er es im Februar verkünden? Antwort des Senders CBS, unter Berufung auf eine angeblich gut informierte Quelle: höchstwahrscheinlich. Doch Biden schwieg. First Lady Jill Biden wiederholte während einer Afrikareise im Frühjahr, die sie ohne ihren Ehemann unternahm, dass es nur noch um den richtigen Zeitpunkt gehe. «Wie oft soll er es noch sagen, bis Sie es glauben?», fügte sie an.

Aus dem Weissen Haus hiess es etwas später, der April sei ein guter Zeitpunkt. Nun wird Biden allerdings unter anderem erst einmal genug damit zu tun haben, sich der Affäre um das Datenleck zu widmen, die die Geheimdienste derzeit erschüttert.

Bevor Biden in Irland eine baldige Ankündigung in Aussicht stellte, gingen die jüngsten Spekulationen davon aus, dass sich Biden nicht vor Juli erklären werde. Dies würde ihm ermöglichen, noch länger Spenden einzusammeln, ohne diese öffentlich deklarieren zu müssen. Sobald er offiziell ins Rennen einsteigt, muss er die Öffentlichkeit über sämtliche Zuwendungen an seine Kampagne informieren.

Bleibt die nicht unwesentliche Frage, gegen wen Biden im Herbst des Jahres 2024 antreten müsste. Die Antwort: An Donald Trump führt aller Voraussicht nach kein Weg vorbei. Dessen innerparteiliche Rivalen mögen hoffen, dass ihn seine juristischen Probleme zu Fall bringen, doch das könnte sich als Wunschdenken erweisen.

Bidens Zustimmungswerte sind niedrig

Zum einen dürfte Trump selbst nach einer Verurteilung antreten, zum anderen sieht seine Basis jedwede Vorwürfe als politisch motivierte Kampagne. Trumps allzu oft zitierte Aussage, er könne jemanden auf der Fifth Avenue in New York erschiessen, ohne einen einzigen Wähler zu verlieren, klingt gerade wahrer denn je.

Das Problem mit Biden aus Sicht der Demokraten: Seine Zustimmungswerte sind niedrig. Laut der Website FiveThirtyEight liegen sie gerade bei 43 Prozent. Zudem wäre er am Ende einer zweiten Amtszeit 86 Jahre alt. Er ist jetzt schon der älteste amtierende US-Präsident der Geschichte. Ronald Reagan war 77 Jahre alt, als er aus dem Amt schied.

Die grosse Chance von Biden und den Demokraten liegt darin, dass die Republikaner, wider besseres Wissen, aber von der Basis gezwungen, wohl erneut mit Trump ins Rennen gehen. Sie würden also einen Mann aufstellen, der bei der Gesamtheit der Wählerschaft noch unbeliebter ist und kaum jünger. Nach allem, was man auf dem Washingtoner Markt der offenen Geheimnisse hört, werden sie genau das tun.

