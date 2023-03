Tagestipp: «Color Impermanence» in der Galerie Bischoff – Wankelmütiges Farbenspiel Schneebälle und geometrische Formen: Der Amerikaner Peter Soriano und der Schweizer Dominik Stauch experimentieren mit Farbe. Regula Fuchs

Peter Soriano: «SnBall#36», 2022, Kugelschreiber auf Papier. Foto: PD

Auch wenn der Titel etwas anderes behauptet: In der neuen Ausstellung in der Galerie Bernhard Bischoff geht es bunt zu und her. Die «Unbeständigkeit der Farbe» («Color Impermanence») bezieht sich wohl eher darauf, dass Farbe je nach Licht oder Tageszeit anders erscheint. Etwas Flüchtiges haben auch die Schneebälle auf den Bildern des Amerikaners Peter Soriano, der die Kugeln aber nicht etwa weiss malt, sondern bunt. Auch der Schweizer Dominik Stauch experimentiert mit Farbe, indem er sie in verschiedene geometrische Formen und Konstellationen integriert. (reg)

Regula Fuchs schreibt über alles Mögliche in der Kultur und darüber hinaus - auch über Katzenleitern oder Klangkäse. Sie hat Germanistik, Theaterwissenschaft und Anglistik studiert und leitet das Ressort Kultur & Gesellschaft. Mehr Infos

