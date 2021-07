Die Anziehungskraft der Berge – Wandern ist grossartig, weil es so schrecklich sein kann Touren in den Bergen sind oft anstrengend. Warum tut man sie sich trotzdem an? Eine psychologische Spurensuche auf einer Wanderung mit einem unmotivierten Kind. Sebastian Herrmann

Wandern mit Kindern kann ganz schön herausfordernd sein. Foto: Johannes Simon/Getty Images

Gelbe Blüten durchtupfen die saftigen Alpwiesen. Ein milder Wind weht durch das Meer aus Halmen und Blumen. Über den Himmel ziehen ein paar Wolken von watteweicher Kuscheligkeit. Ein Bach plätschert gen Tal, Enzian wächst am Wegesrand, Heidelbeersträucher schmiegen sich an Felsbrocken. Sommer in den Bergen, die Morgenluft ist frisch und klar, nirgends kann es gerade schöner sein als hier.

«Ich kann nicht mehr», jammert der sechsjährige Sohn. Der Aufbruch liegt maximal zehn Minuten zurück. «Wir sind gerade erst losgegangen», jammert der Vater und fasst den Vorsatz, entspannt zu bleiben. Das nächste Ziel der kinderleichten Tour ist eine Portion Pommes frites auf einer Hütte in, grosszügig geschätzt, eineinhalb Stunden Entfernung. «Warum muss man in den Bergen wandern gehen?», legt der Sechsjährige nach.