Unfall im Firstgebiet – Wanderin im Berner Oberland tödlich verunglückt Eine 72-Jährige stürzte im Firstgebiet oberhalb von Grindelwald rund 70 Meter tief in einen Abhang. Die Aargauerin konnte nur noch tot geborgen werden.

Auf dem Abstieg von der First Richtung «Waldspitz» ist am Donnerstag eine Frau tödlich verunglückt. Foto: Swisstopo

Eine Wanderin ist am Donnerstag im Firstgebiet oberhalb von Grindelwald einen Abhang hinunter gestürzt. Die Retter konnten die 72-Jährige aus dem Kanton Aargau nur noch tot bergen.

Die Frau wollte zusammen mit einem Begleiter von der First (2165 Meter über Meer) her Richtung «Waldspitz» absteigen. Aus noch ungeklärten Gründen stürzte sie rund 70 Meter in einen steilen, mit Felsen und Gras durchsetzten Abhang, wie die Berner Kantonspolizei am Freitag mitteilte.

SDA/sep

Fehler gefunden?Jetzt melden.