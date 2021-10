Unfall im Kiental – Wanderer bei Abstieg vom Gehrihorn tödlich verunfallt Bei einer Wanderung kam am Sonntag im Kiental ein 74-jähriger Mann ums Leben.

Der Unfall ereignete sich auf der Kientaler Seite des Gehrihorns. Foto: PD

Am frühen Sonntagnachmittag stürzte ein Wanderer beim Abstieg vom Gehrihorn im Kiental rund 100 Meter in die Tiefe. «Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmassnahmen durch Drittpersonen konnten die umgehend ausgerückten Rettungskräfte vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen», schreiben Staatsanwaltschaft und Polizei in einer Mitteilung.

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 74-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern. Neben verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern stand auch ein Team der Rega im Einsatz. Die Umstände des Unfalls werden untersucht.

PD

