Wetter am Donnerstagabend – Walliser Polizei warnt vor Überschwemmungsgefahr In verschiedenen Teilen der Schweiz sind heftige Gewitter mit Hagel und grossen Regenmengen in kurzer Zeit niedergegangen.

Im Walliser Lötschental musste die Strasse Wiler-Blatten gesperrt werden. Foto: Polizei Wallis

In verschiedenen Teilen der Schweiz sind am Donnerstagabend heftige Gewitter mit Hagel und grossen Regenmengen in kurzer Zeit niedergegangen. Im Wallis riet die Polizei der Bevölkerung, wegen Überschwemmungsgefahr zu Hause zu bleiben.

SRF Meteo meldete für 19.30 Uhr in Cevio im Tessin 32,6 Millimeter Niederschlag innerhalb von sechs Stunden, 30,7 Millimeter in Frutigen im Berner Oberland und Schwei4,8 Millimeter in Schüpfheim im Kanton Luzern.

In der Innerschweiz und im Tessin wurden dazu Windböen um die 80 Kilometer pro Stunde und mehr gemessen.

SDA

