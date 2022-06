Wegen Sicherheitsbedenken – Walliser Gemeinde sagt Treffen von Töfffahrern ab Die Ortschaft Ayent zieht die Bewilligung für die Alpes Biker Show zurück. Das hat auch mit dem schlechten Ruf von Motorrad-Gruppierungen zu tun.

«Die Dynamik hat sich deutlich verändert»: Mitglieder der Bandidos stehen vor dem Berner Gerichtsgebäude. Foto: Stringer (Keystone/30. Mai 20212)

Wegen Sicherheitsbedenken wird das dreitägige Motorradfahrertreffen Alpes Biker Show in Anzère abgesagt. Die Gemeinde Ayent, zu der Anzère gehört, kann nach eigenen Angaben «nicht gewährleisten, dass diese Veranstaltung in Freude und guter Stimmung stattfindet».

Im März hatten die Gemeindebehörden den Veranstaltern die Bewilligung erteilt, die Alpes Biker Show vom 26. bis 28. August in Anzère zu organisieren. «Aber seither hat sich die Dynamik deutlich verändert und wir haben beschlossen, diese Bewilligung zurückzuziehen», sagte der Gemeindepräsident von Ayent, Christophe Beney, am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Er bestätigte damit einen Bericht des Walliser Lokalradios Rhône FM.

Als Begründung führt der Gemeindepräsident die Schiesserei im Mai in Genf sowie den Prozess in Bern an, in den 22 Angeklagte der rivalisierenden Biker-Gruppierungen Hells Angels und Bandidos verwickelt sind. Die beiden Banden sollen sich auch im Wallis angesiedelt haben.

Informationen der Polizei

Bei ihrer Entscheidung habe sich die Gemeindeexekutive auf Informationen der Kantonspolizei und auf Gespräche mit den beiden Motorradgruppen gestützt, sagte der Gemeindepräsident weiter. Er bedauere die Absage, jedoch könne die Gemeinde nicht das Risiko eingehen, dass es in Anzère zu Zusammenstössen komme.

Kommentar zum Prozess in Bern Rockerbanden sind eine Gefahr für die Schweiz Abo Hells Angels und Broncos vs. Bandidos Schweizer Bandenkrieg eskaliert – warum ausgerechnet jetzt? «Mit Traurigkeit teilen wir Ihnen mit, dass die Behörden der Gemeinde Ayent uns die Genehmigung für die Veranstaltung entzogen haben», heisst es auf der Facebook-Seite der Veranstalter. Sie äussern einerseits Verständnis für den Entscheid der Gemeinde, bedauern jedoch «das Klima der Angst», das durch die Medien geschürt worden sei. Ein neues Projekt für 2023 werde derzeit überlegt, heisst es weiter.

SDA/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.